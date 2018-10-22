    22 Ekim 2018, Pazartesi

    MKE ANKARAGÜCÜ

    MKE Ankaragücü, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

    MKE Ankaragücü, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
    MKE ANKARAGÜCÜ
    Giriş Tarihi: 22.10.2018

    , 'in 10. haftasında 'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

    Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dün oynanan Evkur karşılaşmasında forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaptı.

    Diğer oyuncular ise antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Core idmanı yapan futbolcular, gruplar halinde pas koordinasyonu çalıştı. Antrenman, dar alanda oynanan minyatür kale maçla tamamlandı.

    Başkent ekibinde sakatlıkları devam eden Moulin ve Heurtaux idmana katılmazken, tedavisi süren Hopf ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

    , yarın gerçekleştireceği antrenmanla müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.



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