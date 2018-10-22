    22 Ekim 2018, Pazartesi

    MKE ANKARAGÜCÜ

    MKE Ankaragücü'nde Fenerbahçe maçı hazırlıkları

    Ankaragücünde Fenerbahçe maçı hazırlıkları
    MKE ANKARAGÜCÜ
    Giriş Tarihi: 22.10.2018

    'in 10. haftasında 28 Ekim Pazar günü 'ye konuk olacak , hazırlıklarına başladı.

    Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Evkur maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

    Diğer futbolcular ise ısınma hareketleriyle başladığı idmanı pas ve dar alanda minyatür kale maçla tamamladı.

    Antrenmana, sakatlıkları bulunan Thibault Moulin ve Thomas Heurtaux katılmazken, tedavisi devam eden Johannes Hopf, fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

    , hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

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