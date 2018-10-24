MKE Ankaragücünde Fenerbahçe maçı hazırlıkları

MKE Ankaragücü'nde Fenerbahçe maçı hazırlıkları
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 28 Ekim Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak MKE Ankaragücü, 1 günlük iznin ardından hazırlıklarını sürdürdü.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 2 saat 40 dakika sürdü. Sakatlıkları süren Thomas Heurtaux, Thibault Moulin ve Johannes Hopf'un yanı sıra gribal enfeksiyonu bulunan Brice Dja Djedje ve sağ arka adalesinde ağrısı olan Alessio Cerci, idmana katılmadı.
Antrenmanın ilk bölümü fitness salonunda gerçekleştirilirken, sonrasında ise saha çalışmasına geçildi. İstasyon, pas ve koordinasyon çalışmalarıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.
MKE Ankaragücü, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Galatasaraylı Garry Rodrigues'e çılgın teklif!
- Haldun Domaç:Comolli ile ters düşen şapkayı ters giyiyor
- Cocu'dan Ersun Yanal sorusuna yanıt
- UEFA'dan Beşiktaşlıları kızdıran Caner Erkin paylaşımı! Fenerbahçe...
- Galatasaray yeniden UEFA kıskacında
- AC Milan Trabzonsporlu Kucka'da ısrarcı!
- Belhanda'nın bu görüntüsü taraftarı çıldırttı
- Fenerbahçe'de Cocu'nun alternatifleri belirlendi! Arsene Wenger ve Lucescu sürprizi
- Gheorghe Hagi'den Fenerbahçe sorusuna yanıt
- Harun Tekin kulübeye!