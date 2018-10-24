    24 Ekim 2018, Çarşamba

    MKE ANKARAGÜCÜ

    MKE Ankaragücü'nde Fenerbahçe maçı hazırlıkları

    MKE Ankaragücünde Fenerbahçe maçı hazırlıkları
    MKE ANKARAGÜCÜ
    Giriş Tarihi: 24.10.2018

    'in 10. haftasında 28 Ekim Pazar günü deplasmanda ile karşılaşacak , 1 günlük iznin ardından hazırlıklarını sürdürdü.

    , , , ve , idmana katılmadı

    Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 2 saat 40 dakika sürdü. Sakatlıkları süren Thomas Heurtaux, Thibault Moulin ve Johannes Hopf'un yanı sıra gribal enfeksiyonu bulunan Brice Dja Djedje ve sağ arka adalesinde ağrısı olan Alessio Cerci, idmana katılmadı.

    Antrenmanın ilk bölümü fitness salonunda gerçekleştirilirken, sonrasında ise saha çalışmasına geçildi. İstasyon, pas ve koordinasyon çalışmalarıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

    , maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.



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