    21 Ekim 2018, Pazar

    MKE ANKARAGÜCÜ

    İsmail Kartal: "Oyuncularımı tebrik ediyorum"

    İsmail Kartal: Oyuncularımı tebrik ediyorum
    MKE ANKARAGÜCÜ
    Giriş Tarihi: 21.10.2018

    İsmail , "Verdiğim görevleri yerine getiren, sahada çok iyi mücadele eden oyuncularımı tebrik ediyorum." dedi.

    , 'in 9. haftasında sahalarında 1-0 kazandıkları Evkur maçı sonrasında düzenlenen basın toplantısında, milli maç arasında çok iyi çalıştıklarını söyledi.

    Oyuncularının istekli ve hırslı olmasının kendisini çok mutlu ettiğini vurgulayan Kartal, "Oyuna önde baskı yaparak ve rakibi hataya zorlayarak başlamak istedik. Coşkulu, kendine güvenen ve taraftarın da desteğini alarak bu baskıyı maç boyu sürdürmeye çalıştık. İlk 10 dakikada da bunu çok iyi yaptık" diye konuştu.

    Karşılaşmaya ilk 11'de oynayan veya oynaması muhtemel 6 oyuncudan yoksun çıktıklarını hatırlatan Kartal, şunları söyledi:

    "İlk devrede gol dışında 1-2 pozisyon daha ürettik. Yaptığımız değerlendirmeler sonunda, Evkur Yeni Malatyaspor'un çok top yapmadığını ve oyunu geriden kurmaya çalıştığını tespit ettik. Maça iyi başladık ve öne geçtik. 70. dakikadan sonra rakip oyunu riske etmeye başladı. Biz de özellikle son 10 dakika skoru korumak ve 3 puanı almak için biraz kapanarak oynadık. Verdiğim görevleri yerine getiren, sahada çok iyi mücadele eden oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu galibiyetimizi, muhteşem taraftarına ve camiamıza armağan ediyoruz."

    Kartal, ligin 10. haftasında 'ye konuk olacakları maçla ilgili sorulan soru üzerine, "Fenerbahçe'de top oynadık, teknik adamlık yaptık ama MKE Ankaragücü'nün mukaveleli yüm. Ekibim ve tüm konsantrasyonumla beraber MKE Ankaragücü'nün başarısı için buradayım. Hem MKE Ankaragücü hem de kendi kariyerim için en iyisini yapmak istiyorum." yanıtını verdi.

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