    17 Ekim 2018, Çarşamba

    MKE ANKARAGÜCÜ

    "Ankaragücü'nün başarıdan başka şansı yok"

    Ankaragücünün başarıdan başka şansı yok
    MKE ANKARAGÜCÜ
    Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 Giriş Tarihi: 17.10.2018

    Kulübü Başkanı , sarı-lacivertli takımın taraftarıyla ve şehriyle bütünleşmesi gerektiğini belirtti.

    Yiğiner, yaptığı yazılı açıklamada, 'nün daha da güçlenmesi ve başarılı olması gerektiğine dikkati çekerek, "Ankaragücü'nün başarıdan başka şansı yok. Bu kulüp çok zor zamanlardan geçti, yok olma tehlikesi yaşadı. Allah'a çok şükür o günleri geride bıraktık. Emeğimizle, alın terimizle şimdi hak ettiğimiz yerdeyiz. Bir daha o kötü rüyaları görmemek için de hem kulüp olarak çok çalışmalı hem de taraftar ve Ankaralılar olarak bu kulübe destek vermeliyiz." ifadelerini kullandı.

    Taraftar derneğinin düzenleyeceği etkinliğe de değinen Yiğiner, şunları kaydetti:

    "Taraftar derneğimiz Gecekondu, çok güzel bir etkinlik yapacak. Bu cuma akşamı bir gelenek başlatacak. 'Kendi Gününde (19.10), Kendi Saatinde (19.10)' diye anlatıyorlar bu geceyi. Ben şahsen çok heyecanlandım. Bu gece ile Ankaragücü taraftarı bir ezberi bozacak. Gecekondu hem değiştiğini, eskide kalmadığını ve kendilerine dair önyargıların da son bulmasını isteyecek hem de Ankaralı iş insanlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına da bu şanlı kulübe destek vermeleri gerektiğinin altını çizecek. Ben de bu hislere katılıyorum. Ankaragücü Kulübü, taraftarı ve şehriyle bir bütün olmalı. Güçlenmeli ve daha da başarılı olmalı. Baktığınızda, şampiyonluğu yaşamamış ender başkentlerden biriyiz. Ankaragücü, Ankara'nın, başkentimizin bu hasretini sona erdirmeli. Şampiyonluk kupasını getirmeli. Bu hedefle çalışmalı ve başarmalıyız. Başka şansı da çaresi de yok."

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