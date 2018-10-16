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Malatyaspor iddialı
Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 Giriş Tarihi: 15.10.2018
Ankaragücüne konuk olacak Y.Malatya'da hazırlıklar sürüyor. Antalya'da kamp yapan sarı-kırmızılı ekibin teknik patronu Erol Bulut, başkentten puanla dönmek istediklerini ifade ederek; "Ligin yeni takımı olmalarına rağmen, başarılı bir grafik sergilediler. Özellikle sahalarında etkililer. Oradan puan çıkarmayı da başarabilecek bir takımız" dedi. Öte yandan sakatlığı geçen Erkan Kaş'ın, oynayabileceği bildirilirken; kaleci Ertaç Özbir ve Seth'in ise sakatlıklarının sürdüğü kaydedildi.
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