    16 Ekim 2018, Salı

    MKE ANKARAGÜCÜ

    Malatyaspor iddialı

    MKE ANKARAGÜCÜ
    Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 Giriş Tarihi: 15.10.2018

    Ankaragücüne konuk olacak Y.Malatya'da hazırlıklar sürüyor. 'da kamp yapan sarı-kırmızılı ekibin teknik patronu Erol Bulut, başkentten puanla dönmek istediklerini ifade ederek; "Ligin yeni takımı olmalarına rağmen, başarılı bir grafik sergilediler. Özellikle sahalarında etkililer. Oradan puan çıkarmayı da başarabilecek bir takımız" dedi. Öte yandan sakatlığı geçen 'ın, oynayabileceği bildirilirken; kaleci Ertaç Özbir ve Seth'in ise sakatlıklarının sürdüğü kaydedildi.

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