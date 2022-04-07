Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'da başkan Özgür Ekmekçioğlu istifa kararı aldı.

Ekmekçioğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Altay Spor Kulübü'nde altı yıldır büyük bir gururla sürdürdüğüm başkanlık görevimi, bugün itibariyle bırakıyorum.

Genel kurulumuzun Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilmesine ve tüm idari-mali işleyişin düzenli olarak devamına yönelik planlama yapıldı.

Görev sürem boyunca destek veren Büyük Altay camiası ve taraftarına teşekkür ederken, çok kutsal bir görevi yerine getirmenin onuruyla sonsuz saygılarımı sunuyorum."