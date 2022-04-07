Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'da başkan Özgür Ekmekçioğlu istifa kararı aldı.
Ekmekçioğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Altay Spor Kulübü'nde altı yıldır büyük bir gururla sürdürdüğüm başkanlık görevimi, bugün itibariyle bırakıyorum.
Genel kurulumuzun Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilmesine ve tüm idari-mali işleyişin düzenli olarak devamına yönelik planlama yapıldı.
Görev sürem boyunca destek veren Büyük Altay camiası ve taraftarına teşekkür ederken, çok kutsal bir görevi yerine getirmenin onuruyla sonsuz saygılarımı sunuyorum."
Camiamız ve spor kamuoyunun bilgisine;— Altay Spor Kulübü (@AltaySporKulubu) April 7, 2022
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