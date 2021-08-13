Son dakika spor haberi: Altay Cesar Pinares'i kadrosuna kattığını açıkladı!
Süper Lig'in yeni takımlarından Altay, 30 yaşındaki Şilili orta saha oyuncusu Cesar Pinares'i renklerine bağladığını duyurdu. İzmir ekibi, yeni transferi ile ilgili sözleşme süresi belirtmedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
18 yıllık Süper Lig hasretini dindiren Altay, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Siyah-beyazlılar, son olarak Brezilya takımlarından Gremio'da forma giyen Cesar Pinares'i kadrosuna kattı.
Transferle ilgili henüz sözleşme süresi belirtilmezken, İzmir temsilcisi Teknik Direktör Mustafa Denizli ve kadrosuna kattığı tüm yeni oyuncular için bugün toplu imza töreni düzenleyecek.
30 yaşındaki orta saha oyuncusu Cesar Pinares, kariyerinde İtalya'nın Triestina, Chievo Verona, Şili'nin San Luis, Morning, CD Iquique, Espanola, Colo Colo, CDUC, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Sharjah FC ve Brezilya'nın Gremio takımlarında forma giydi. Kariyerinde 238 resmi maça çıkan Pinares, bu maçlarda 30 gol, 23 asistlik performans sergiledi.
✍🏼César Pinares Büyük Altay'ımızda.— Altay Spor Kulübü (@AltaySporKulubu) August 13, 2021
César Pinares kendisini Siyah Beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. #İlkGündenBeri 🏁 pic.twitter.com/WjJwvolSGE
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