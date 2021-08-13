14 Ağustos 2021, Cumartesi

ALTAY

Son dakika spor haberi: Altay Cesar Pinares'i kadrosuna kattığını açıkladı!

Süper Lig ekibi Cesar Pinares’i kadrosuna kattı!
ALTAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 13.08.2021 Giriş Tarihi: 13.08.2021

Süper Lig'in yeni takımlarından Altay, 30 yaşındaki Şilili orta saha oyuncusu Cesar Pinares'i renklerine bağladığını duyurdu. İzmir ekibi, yeni transferi ile ilgili sözleşme süresi belirtmedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

18 yıllık Süper Lig hasretini dindiren Altay, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Siyah-beyazlılar, son olarak Brezilya takımlarından Gremio'da forma giyen Cesar Pinares'i kadrosuna kattı.

Transferle ilgili henüz sözleşme süresi belirtilmezken, İzmir temsilcisi Teknik Direktör Mustafa Denizli ve kadrosuna kattığı tüm yeni oyuncular için bugün toplu imza töreni düzenleyecek.

30 yaşındaki orta saha oyuncusu Cesar Pinares, kariyerinde İtalya'nın Triestina, Chievo Verona, Şili'nin San Luis, Morning, CD Iquique, Espanola, Colo Colo, CDUC, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Sharjah FC ve Brezilya'nın Gremio takımlarında forma giydi. Kariyerinde 238 resmi maça çıkan Pinares, bu maçlarda 30 gol, 23 asistlik performans sergiledi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
ALTAY HABERLERİ
Altay-Kayserispor | CANLI Altay-Kayserispor | CANLI
Mustafa Denizli resmen imzaladı! Mustafa Denizli resmen imzaladı!
Sinan Gümüş’e bir talip daha Sinan Gümüş'e bir talip daha
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör