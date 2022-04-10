Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 32. hafta mücadelesinde Adana Demirspor ile Altay kozlarını paylaşıyor. Adana Demirspor – Altay maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
ADANA DEMİRSPOR – ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 16:00'da başlayan Adana Demirspor – Altay maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER:
Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip Talha, Samet, Rassoul, Belhanda, Gökhan İnler, Stambouli, Akintola, Yunus Akgün, Assombalonga
Altay: Lis, Cebrail, Kazımcan, Björkander, Naderi, Ceyhun Gülselam, Eren, Poko, Bamba, Martin Rodriguez, Thiam