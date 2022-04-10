Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Avrupa kupalarına katılmak isteyen Adana Demirspor, evinde Altay ile karşıya geliyor. Adana Demirspor – Altay maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 32. hafta mücadelesinde Adana Demirspor ile Altay kozlarını paylaşıyor. Adana Demirspor – Altay maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

ADANA DEMİRSPOR – ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan Adana Demirspor – Altay maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER:

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip Talha, Samet, Rassoul, Belhanda, Gökhan İnler, Stambouli, Akintola, Yunus Akgün, Assombalonga

Altay: Lis, Cebrail, Kazımcan, Björkander, Naderi, Ceyhun Gülselam, Eren, Poko, Bamba, Martin Rodriguez, Thiam