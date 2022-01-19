Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 2-1 kaybeden Altay'da teknik direktör Mert Nobre, iyi mücadele etmelerine rağmen basit hatalardan kalelerinde 2 gol gördüklerini söyledi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Nobre, maça iyi başladıklarını belirterek, "İyi reaksiyon göstererek 1-0 öne geçtik ama basit 2 hatadan goller yedik. Yediğimiz ilk golden sonra moralimiz ve tempomuz düştü. Takımın daha iyi olacağına inanıyorum. İyi mücadele ettik ancak yeterli olmadı." ifadelerini kullandı.

Mert Nobre, Süper Lig'de 15 maçtır galip gelemediklerinin hatırlatılması üzerine, futbolculara güvendiğini ve gelecek müsabakalarda iyi sonuçlar alacaklarına inandığını kaydetti.