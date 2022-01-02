Altay'ın Jasmin Scuk planı!

Süper Lig takımlarından Altay'da, yönetim, transfer yasağını açamazsa, sezon başında kadroya alınmayan 31 yaşındaki Bosna Hersekli ön libero yeniden siyah-beyazlı ekibe katılacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı düşme hattının kıyısında tamamlayan Altay transfer yasağı nedeniyle sıkıntılı bir süreç geçiriyor. Yönetim, transfer yasağına konu olan 33 milyon lirayı bulan borç için kaynak ararken, B planını da oluşturdu. Yeniasır'ın haberine göre, yönetimin sezon başında kadroya alınmayan Bosna Hersekli ön libero Jasmin Scuk'u yeniden takıma dahil etmeyi planladığı öğrenildi. İzmir ekibi ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Scuk ilk yarıda forma giyemezken, transfer yasağı açılmazsa tecrübeli futbolcunun İzmir'e dönüp siyah-beyazlı ekibe katılması gündeme gelecek. Sezon başında Boşnak futbolcuyu kadrodan eleyen teknik direktör Mustafa Denizli'nin transfer tahtasının açılmaması halinde Scuk'a kucak açması bekleniyor.

29 MAÇTA OYNAMIŞTI



Ülkesi Bosna Hersek'te bireysel olarak çalışan deneyimli oyuncu, geçen sezon 1'inci Lig'de 29 karşılaşmada görev alıp, 1 de gol atmıştı. Scuk, daha önce Erzurumspor formasıyla Süper Lig'de 31 maçta 4 gol kaydetti. Kadrosunda 13 yabancı futbolcusu olan Altay'ın takım listesine 1 yabancı daha yazdırma hakkı bulunuyor.

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