21 Aralık 2021, Salı

ALTAY

Altay Trabzonspor maçının ardından Cebrail'dan flaş açıklama!

Cebrail’den gol itirafı!
ALTAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 21.12.2021

Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Altay'da maçın ardından takımının tek golünü kaydeden Cebrail Karayel açıklamalarda bulundu. Karayel, "Trabzonspor'u yenmek için her şeyi yaptık. İyi oynuyoruz ama basit goller yiyoruz. Bize yakışmayan sonuçlar alıyoruz. Üzerimizde ölü toprağı var. Gol attım ama sonuç olarak bir şey ifade etmiyor." dedi.

Altaylı Cebrail Karayel, Trabzonspor karşılaşmasının arıdndan açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Cebrail Karayel "Trabzonspor'u yenmek için her şeyi yaptık. İyi oynuyoruz ama basit goller yiyoruz. Bize yakışmayan sonuçlar alıyoruz. Üzerimizde ölü toprağı var. Gol attım ama sonuç olarak bir şey ifade etmiyor. Keşke kazansaydık da ben atmasaydım. Kasımpaşa ile final maçına çıkacağız. İnşallah kazanacağız." dedi.

Cebrail Karayel ayrıca "Kaliteli bir takımız ama basit gol işi ve şanssızlık olayını üzerimizden atmalıyım. Sonrası puana yansır." açıklamasını yaptı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
ALTAY HABERLERİ
Fırtına İzmir’de kazandı! Cornelius maça damga vurdu Fırtına İzmir'de kazandı! Cornelius maça damga vurdu
Mustafa Denizli: Takıma güvenim tam! Mustafa Denizli: Takıma güvenim tam!
Giresunspor evinde kazandı! Giresunspor evinde kazandı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör