Altay - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Süper Lig'in 16. haftasında Altay ile Hatayspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Altay - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Süper Lig'in 16. haftasında heyecan devam ediyor. Altay ile Hatayspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Altay - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALTAY - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Altay - Hatayspor maçı 10 Aralık Cuma günü saat 20:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

ALTAY - HATAYSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda 10 Aralık Cuma saat 20.00'de başlayacak Altay-Atakaş Hatayspor müsabakasında hakem Mete Kalkavan görev yapacak.

ALTAY EVİNDEKİ İLK MAÇINA ÇIKACAK!

Deprem riski nedeniyle yıkıldıktan sonra tekrar yapılan Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki Altay-Atakaş Hatayspor karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak. Siyah-beyazlı ekip, bu stattaki son karşılaşmasını 11 Mayıs 2014'te TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta İstanbul Güngörenspor karşısında oynamıştı.

Cebrail Karayel ve Zeki Yıldırım'ın cezaları nedeniyle forma giyemeyeceği siyah-beyazlı ekipte Eric Björkander'in de sakatlığı bulunuyor.

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