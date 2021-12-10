Altay - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
Süper Lig'in 16. haftasında Altay ile Hatayspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Altay - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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Süper Lig'in 16. haftasında heyecan devam ediyor. Altay ile Hatayspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Altay - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
ALTAY - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Altay - Hatayspor maçı 10 Aralık Cuma günü saat 20:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
ALTAY - HATAYSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?
Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda 10 Aralık Cuma saat 20.00'de başlayacak Altay-Atakaş Hatayspor müsabakasında hakem Mete Kalkavan görev yapacak.
ALTAY EVİNDEKİ İLK MAÇINA ÇIKACAK!
Deprem riski nedeniyle yıkıldıktan sonra tekrar yapılan Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki Altay-Atakaş Hatayspor karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak. Siyah-beyazlı ekip, bu stattaki son karşılaşmasını 11 Mayıs 2014'te TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta İstanbul Güngörenspor karşısında oynamıştı.
Cebrail Karayel ve Zeki Yıldırım'ın cezaları nedeniyle forma giyemeyeceği siyah-beyazlı ekipte Eric Björkander'in de sakatlığı bulunuyor.
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