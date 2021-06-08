Son dakika spor haberi: Altay Mustafa Denizli kararını verdi!
Spor Toto Süper Lig'e yükselen Altay'da, teknik direktör Mustafa Denizli hakkında karar verildi. İzmir ekibi, deneyimli hoca ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalamaya karar verdi. İşte detaylar...
Süper Lig'in yeni ekibi Altay'da yönetim, teknik direktör Mustafa Denizli ile önümüzdeki sezon için prensip anlaşmasına vardı.
Altay'a normal sezonun bitimine 2 maç kala gelen ve Play-Off'lardan takımı Süper Lig'e taşıyan Denizli'nin 1+1 yıllık sözleşme imzalayacağı iddia edildi. Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun 71 yaşındaki teknik adamı ikna ettiği ve maddi konularda da büyük oranda anlaştığı öğrenildi.
Mustafa Denizli'nin sportif direktör olarak da kulüpte görev alabileceği uzun süredir konuşuluyordu. Ancak deneyimli çalıştırıcı önümüzdeki sezon da teknik direktör olarak takımın başında yer alacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig