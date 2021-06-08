08 Haziran 2021, Salı

ALTAY

Son dakika spor haberi: Altay Mustafa Denizli kararını verdi!

Altay'da Denizli kararı verildi!
ALTAY
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Giriş Tarihi: 08.06.2021

Spor Toto 'e yükselen 'da, teknik direktör hakkında karar verildi. ekibi, deneyimli hoca ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalamaya karar verdi. İşte detaylar...

'in yeni ekibi 'da yönetim, teknik direktör ile önümüzdeki sezon için prensip anlaşmasına vardı.

Altay'a normal sezonun bitimine 2 maç kala gelen ve Play-Off'lardan takımı Süper Lig'e taşıyan Denizli'nin 1+1 yıllık sözleşme imzalayacağı iddia edildi. Başkan 'nun 71 yaşındaki teknik adamı ikna ettiği ve maddi konularda da büyük oranda anlaştığı öğrenildi.

Mustafa Denizli'nin sportif direktör olarak da kulüpte görev alabileceği uzun süredir konuşuluyordu. Ancak deneyimli çalıştırıcı önümüzdeki sezon da teknik direktör olarak takımın başında yer alacak.

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