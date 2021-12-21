22 Aralık 2021, Çarşamba
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Karşılaşmayı değerlendiren Mustafa Denizli "Beraberliğe üzülecekken, maçı kaybettik. Akış, her şey bizim lehimize. Trabzonspor iyi bir takım, uzak ara da lig lideri. Skor olarak böyle bitmemeliydi. Çerçeveyi bulamadık, final paslarını yapamadık. Belki de maçın sonucunu bunlar etkiledi. S��yleyecek bir şey yok. Bu takımın ortaya koyduğu futbola ne kadar seviniyorsak, sonuca da o kadar üzülüyoruz." dedi.
Gelecek haftalarla ilgili konuşan Mutsfa Denizli "Bu takımın reçetesi, bu maçta oynadığı futbol. Trabzonspor'a karşı oynadığımız gibi oynamalıyız. Üzüntü duyduğumuz maçlar var. Ancak takımın ve temposu devam edecek. Lige bir hafta ara verilecek ve sonrasında inşallah her şey lehimize olacak." diye konuştu.
Altay-Trabzonspor maçı sonrası Mustafa Denizli: Beraberliğe üzülecekken...
Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Trabzonspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Denizli, "Beraberliğe üzülecekken, maçı kaybettik. Akış, her şey bizim lehimize. Trabzonspor iyi bir takım, uzak ara da lig lideri. Skor olarak böyle bitmemeliydi. Çerçeveyi bulamadık, final paslarını yapamadık. Belki de maçın sonucunu bunlar etkiledi." dedi.
Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Trabzonspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmayı değerlendiren Mustafa Denizli "Beraberliğe üzülecekken, maçı kaybettik. Akış, her şey bizim lehimize. Trabzonspor iyi bir takım, uzak ara da lig lideri. Skor olarak böyle bitmemeliydi. Çerçeveyi bulamadık, final paslarını yapamadık. Belki de maçın sonucunu bunlar etkiledi. S��yleyecek bir şey yok. Bu takımın ortaya koyduğu futbola ne kadar seviniyorsak, sonuca da o kadar üzülüyoruz." dedi.
Gelecek haftalarla ilgili konuşan Mutsfa Denizli "Bu takımın reçetesi, bu maçta oynadığı futbol. Trabzonspor'a karşı oynadığımız gibi oynamalıyız. Üzüntü duyduğumuz maçlar var. Ancak takımın ve temposu devam edecek. Lige bir hafta ara verilecek ve sonrasında inşallah her şey lehimize olacak." diye konuştu.
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