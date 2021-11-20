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Altay'da Thaciano beklentilerin altında kaldı!

Thaciano beklentilerin altında kaldı!
ALTAY
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Giriş Tarihi: 20.11.2021

Süper Lig ekiplerinden Altay'da sezon başında kadroya katılan Thaciano Mickael da Silva ilk 12 haftada sergilediği performansla beklentilerin altında kaldı.

Süper Lig ekiplerinden Altay'ın sezon başında Brezilya ekibi Gremio'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Thaciano Mickael da Silva ilk 12 haftada sergilediği performansla beklentilerin altında kaldı.

Yeni Asır'ın haberine göre oynadığı 8 maçın 2'sinde ilk 11'de şans bulan Brezilyalı 10 numara, 199 dakika sahada kalıp sadece 1 gol atabildi. Şilili Pinares'in sakat olduğu Göztepe derbisinde ilk kez 11'de şans bulan Thaciano, 21. dakikada kullandığı penaltıyı kaçırdı.

Teknik direktör Mustafa Denizli, 12 maçın 10'unda yedek soyunan Thaciano'ya dört müsabakada hiç süre vermedi.

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