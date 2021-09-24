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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ - Altay Beşiktaş maçında penaltı bekledi! İşte o anlar

Altay penaltı bekledi! İşte o pozisyon...
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Giriş Tarihi: 24.09.2021

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk eden Altay, mücadelenin 53. dakikasında Rıdvan Yılmaz'ın ceza sahası içerisinde elle oynadığı gerekçesiyle penaltı bekledi. Bir süre VAR'ı dinleyen maçın hakemi Fırat Aydınus devam kararı verdi. İşte o pozisyon... (BJK spor haberi)

Süper Lig'de heyecan 7. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın açılış mücadelesinde sahasında Beşiktaş'ı ağırlayan Altay ikinci yarının ilk bölümünde penaltı bekledi.

Ev sahibi ekip mücadelenin 53. dakikasında ceza sahası içerisinde Rıdvan Yılmaz'a çarpan top sonrası karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus'a penaltı itirazında bulunurken VAR'ı dinleyen Aydınus devam kararı verdi.

İşte o pozisyon... (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

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