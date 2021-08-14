Altay - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Süper Lig'in ilk haftasında Altay ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Krtik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Altay - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

Süper Lig'de 2021-2022 sezonuna start verildi. 1. hafta maçında Altay ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Altay - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ALTAY - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Altay - Kayserispor maçı 14 Ağustos Cumartesi günü saat 21:45'te beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

ALTAY - KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Altay: Lis, Cebrail, Murat, Bjorkander, Mehmet, Poko, Scuk, Thaciano, Rodriguez, Kappel, Paixao

Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Karimi, Attamah, Fernandes, Emrah, Cardoso, Luckassen

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