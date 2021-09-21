Çaykur Rizespor Altay maçında Erhan Çelenk'ten örnek hareket! Gole gitmedi ve...

Süper Lig'in 6. haftasında Çaykur Rizespor ile Altay karşı karşıya geldi ve mücadeleyi İzmir temsilcisi 2-1 kazandı. Karşılaşmanın 14. dakikasında Altaylı Erhan Çelenk örnek bir harekete imza attı. 32 yaşındaki oyuncu, Rizesporlu Fabricio Baiano'nun sakatlanması sonucunda rakip kaleye gitmedi ve topu taca attı.

Süper Lig'in 6. haftasında Altay, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Mücadelede İzmir temsilcisinde forma giyen Erhan Çelenk, alkışlanacak bir harekete imza attı.

Karşılaşmanın 14. dakikasında kaleciyle karşı karşıya kalabilecek bir pozisyona giren 32 yaşındaki oyuncu, Rizespor'dan Fabricio Baiano'nun sakatlığı sonrasında topu taca attı.

Baiano sakatlanarak yerini Selim Ay'a bırakırken, Erhan'ı ilk tebrik eden Gökhan Gönül oldu. Bu hareket Rizespor tribünlerinden de büyük destek gördü.

İşte o anlar:

*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

DİĞER

ALTAY HABERLERİ