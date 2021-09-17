Süper Lig'in 5. haftasında Altay ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Altay ile Göztepe maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'in 5. haftasında Altay ile Göztepe kozlarını paylaşıyor. Altay ile Göztepe maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.



ALTAY - GÖZTEPE MAÇI 11'LERİ



Altay: Lis, Murat Akça, Cebrail Karayel, Thiam, Naderi, Zeki Yıldırım, Poko, Thaciano, Rodriguez, Bamba, Kappel



Göztepe: İrfan Can, Kahraman, Arslanagic, Berkan Emir, Kerim Alıcı, Tijanic, Soner, Obinna, Lourency, Cherif Ndiaye, Halil Akbunar









ALTAY - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Altay - Göztepe maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

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