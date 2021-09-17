17 Eylül 2021, Cuma

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Altay - Göztepe maçı | CANLI

Altay - Göztepe | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 17.09.2021 Giriş Tarihi: 17.09.2021

Süper Lig'in 5. haftasında Altay ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Altay ile Göztepe maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'in 5. haftasında Altay ile Göztepe kozlarını paylaşıyor. Altay ile Göztepe maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

ALTAY - GÖZTEPE MAÇI 11'LERİ

Altay: Lis, Murat Akça, Cebrail Karayel, Thiam, Naderi, Zeki Yıldırım, Poko, Thaciano, Rodriguez, Bamba, Kappel

Göztepe: İrfan Can, Kahraman, Arslanagic, Berkan Emir, Kerim Alıcı, Tijanic, Soner, Obinna, Lourency, Cherif Ndiaye, Halil Akbunar




ALTAY - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Altay - Göztepe maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

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