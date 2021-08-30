Son dakika spor haberi: Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli Fenerbahçe maçı sonrası konuştu!
Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, sahalarında 2-0 yenildikleri Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada taraftarların müthiş bir destek verdiğini ve futbolcuların da buna layık olmak için her şeyi yaptıklarını söyledi. Fenerbahçe’nin haklı bir galibiyet aldığını ifade eden Denizli, “Taraftarımız bizim yanımızda böyle olduğu müddetçe, biz içeride ve dışarıda aynı düşünceyle oynamaya devam edeceğiz” dedi. | Son dakika spro haberleri
Fenerbahçe'nin haklı bir galibiyet aldığını ifade eden Denizli, "Taraftarımız bizim yanımızda böyle olduğu müddetçe, biz içeride ve dışarıda aynı düşünceyle oynamaya devam edeceğiz" dedi.
Süper Lig'in 3. hafta maçında Altay, sahasında Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, mücadeleyi değerlendirdi.
"FENERBAHÇE'NİN HAKLI BİR GALİBİYET ALDIĞINI DA SÖYLEMEK YERİNDE OLUR"
Denizli, "Zaman zaman hata yaptık ama her şeye rağmen futbolcularımın özellikle ikinci yarıdaki isteği, mücadelesi son derece tatmin ediciydi. Neticede kaybettiğimiz takım Fenerbahçe, bu ligin en iyi kadrolarından birine sahip. Taraftarlarımız 90 dakika boyunca müthiş bir destek verdi. Futbolcularımız da bu desteğe layık olma için her şeyi yaptılar. Neticede Fenerbahçe'nin haklı bir galibiyet aldığını da söylemek yerinde olur. Hem taraftarımıza teşekkür ediyorum hem futbolcularımı her şeye rağmen, sonuç ne olursa olsun ortaya koydukları mücadeleden dolayı kutluyorum" dedi.
"KAYBETMESEYDİK ÇOK DAHA MUTLU OLACAKTIK"
Saha yerleşiminde zorluklar yaşadıklarını belirten Denizli, "Ümit ediyorum ki milli arada bunların telafisi mümkün olabilir. Mecburiyetten bir rotasyon yapıyoruz takım içerisinde pozisyonlarda. Bunun yaptığımız gayet doğaldı. Geride bıraktığımız 3 maç itibarıyla 2 puan ortalaması yeni kurulmuş bir takım, bir alt ligden gelmiş bir takım için iyi bir veri. Tabi ki kaybetmeseydik çok daha mutlu olacaktık. Taraftarımız bizim yanımızda böyle olduğu müddetçe, biz içeride ve dışarıda aynı düşünceyle oynamaya devam edeceğiz. Ligin renkli, üretken, seyredilebilir bir takımı olmak için her şeyi ortaya koyacağız" ifadelerini kullandı.
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