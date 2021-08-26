Son dakika transfer haberi: Süper Lig'in yeni ekibi Altay'dan Awer Mabil bombası!
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Altay'da transfer çalışmaları sürüyor. İzmir temsilcisi rotasını Danimarka'ya çevirdi. Siyah-beyazlılar, sağ kanat pozisyonu için Midtjylland forması giyen Awer Mabil'i gündemine aldı.
Panathinaikos forması giyen Yunan sağ kanat Anastasios Chatzigiovanis transferini rafa kaldıran Altay'da yeni rota Danimarka oldu. Siyah-beyazlılar, sağ kanat pozisyonu için şimdi de Midtjylland forması giyen Awer Mabil'i gündemine aldı. Yeni Asır'ın haberine göre; Danimarka ekibi ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan futbolcuya teklifini götüren siyah-beyazlı yönetim ilk temaslardan olumlu yanıt aldı. Kurmaylar, 25 yaşındaki futbolcunun bonservis problemini çözerse transferin gerçekleşme ihtimali daha da artacak. Danimarka'da Esbjerg ve Portekiz'de Ferreira formalarını da giyen futbolcu Avustralya Milli Takımı'nda da 13 kez görev yaptı.
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