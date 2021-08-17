Altay Ahmed Yasser Rayan’ı renklerine bağladı!

Süper Lig'in yeni ekibi Altay, forvet bölgesini güçlendirdi. İzmir temsilcisi, Ahmed Yasser Rayan'ı renklerine bağladığını açıkladı. | Son dakika transfer haberleri

Süper Lig ekiplerinden Altay forvet oyuncusu Ahmed Yasser Rayan'la anlaştı.

Siyah-Beyazlı ekipten yapılan açıklamada, Rayan'la sözleşme imzalandığı bildirildi.

En son ülkesinin Kleopatra takımında forma giyen 23 yaşındaki futbolcu Mısır Milli Takımı'nda da mücadele etti.

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