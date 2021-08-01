01 Ağustos 2021, Pazar
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Altay Martin Rodriguez'i resmen açıkladı!
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Altay, transfer çalışmalarını sürdürüyor. İzmir temsilcisi, Colo Colo'da forma giyen Martin Rodriguez'i renklerine bağladığını açıkladı. | Son dakika transfer haberleri
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Altay bir transfere daha imza attı. Siyah-beyazlıları Şili ekibi Colo Colo'nun sol kanat oyuncusu Martin Rodriguez'i kadrosuna kattığını duyurdu. Colo Colo takımından transfer edilen 26 yaşındaki kanat geçtiğimiz sezon çıktığı 25 maçta 7 asist ile takımına katkı sağladı. Ülkesi Şili'nin Huachipato takımında kariyerine başlayan Rodriguez, Cruz Azul, Pumas UNAM, Monarcas Morelia ve Mazatlan'da oynadı.
✍🏼 Ｗｅｌｃｏｍｅ— Altay Spor Kulübü (@AltaySporKulubu) August 1, 2021
Ｍａｒｔí ｎ Ｒｏｄｒí ｇｕｅｚ pic.twitter.com/cAR4b5ph1y
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