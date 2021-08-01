01 Ağustos 2021, Pazar

ALTAY

Altay Martin Rodriguez'i resmen açıkladı!

Altay'dan kanatlara takviye!
ALTAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 01.08.2021

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Altay, transfer çalışmalarını sürdürüyor. İzmir temsilcisi, Colo Colo'da forma giyen Martin Rodriguez'i renklerine bağladığını açıkladı. | Son dakika transfer haberleri

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Altay bir transfere daha imza attı. Siyah-beyazlıları Şili ekibi Colo Colo'nun sol kanat oyuncusu Martin Rodriguez'i kadrosuna kattığını duyurdu. Colo Colo takımından transfer edilen 26 yaşındaki kanat geçtiğimiz sezon çıktığı 25 maçta 7 asist ile takımına katkı sağladı. Ülkesi Şili'nin Huachipato takımında kariyerine başlayan Rodriguez, Cruz Azul, Pumas UNAM, Monarcas Morelia ve Mazatlan'da oynadı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
ALTAY HABERLERİ
Denizli: Hedefimiz yukarılar Denizli: "Hedefimiz yukarılar"
Altay'dan forvete takviye! Altay'dan forvete takviye!
Şilili yıldız Rodriguez Süper Lig yolunda! Şilili yıldız Rodriguez Süper Lig yolunda!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör