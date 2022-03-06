Fatih Karagümrük - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Süper Lig'in 28. haftasında heyecan devam ediyor. Fatih Karagümrük, Altay'ı konuk edecek. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan kritik müsabakayı Sarper Barış Saka yönetecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fatih Karagümrük - Altay maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Lig'in 28. haftasında heyecan devam ediyor. Fatih Karagümrük ile Altay kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fatih Karagümrük - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FATİH KARAGÜMRÜK - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fatih Karagümrük - Altay maçı 6 Mart Pazar günü saat 16:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.