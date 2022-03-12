Süper Lig'in 29. haftasında heyecan devam ediyor. Altay ile Yeni Malatyaspor kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Altay - Yeni Malatyaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
ALTAY - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Altay - Yeni Malatyaspor maçı beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.
ALTAY - YENİ MALATYASPOR MAÇI 11'LERİ
Altay: Lis, Poko, Cebrail, Pinares, İbrahim Öztürk, Kazımcan, Kappel, Paixao, Rodriguez, Murat Akça, Thaciano
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Campi, Haddadi, Mustafa, Kenan, Mehdi, Azubuike, Mounir, Hafez, Jospin, Dicko