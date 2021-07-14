Son dakika spor haberleri: Lazar Markovic Süper Lig yolunda! Altay... | Transfer haberleri

Son dakika Altay haberleri... Süper Lig'in yeni ekibi Altay, bir dönem Fenerbahçe forması giyen Lazar Markovic ile ilgileniyor. İşte detaylar...

Mustafa Denizli yönetimindeki Altay, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeni Asır'da yer alan habere göre, deneyimli hocanın raporu doğrultusunda takviye çalışmalarını sürdüren Altay, bir dönem Fenerbahçe forması giyen Lazar Markovic ile ilgileniyor. Son iki sezonda ülkesi Sırbistan'da Partizan forması giyen 27 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 1 yıl daha kontratı bulunuyor. Kulüp kariyerinde 259 resmi karşılaşmaya çıkan Lazar Markovic, 48 gol atıp, 35 asist üretti.

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