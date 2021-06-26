Son dakika transfer haberi: Mustafa Denizli bombayı patlatıyor! Fenerbahçe'nin de istediği Yuma Suzuki...
Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan Yuma Suzuki için flaş bir iddia geldi. Süper Lig'in yeni ekibi Altay, golcü isme talip oldu. Suzuki'nin, Türkiye'de kariyerine devam etmeye sıcak baktığı öğrenildi. Bunun yanı sıra Mustafa Denizli'nin Altay'daki geleceğine dair önemli gelişmeler yaşandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
18 yıl sonra Süper Lig'e geri dönen Altay'da kurmaylar yeni sezon öncesi kadro kurma çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekibin forvet hattına takviye yapmak için listesine Japon oyuncu Yuma Suzuki'yi aldığı öğrenildi. Türkiye'de Fenerbahçe'nin de gündeminde olan 25 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Belçika ekibi St.Truiden de forma giymişti. Futbola ülkesinin Kashima Antlers ekibinde başlayan Yuma Suzuki'nin kariyerini Türkiye'de sürmeye sıcak baktığı öğrenildi. Suzuki, 2015 yılında Kashima Antlers'in A Takıma çıktı ve 4 sezon forma giydi.
TEKLİFE SICAK BAKIYOR
Yeni Asır'ın haberine göre, forvet daha sonra Belçika'da St.Truiden ekibine transfer oldu. Kariyerine Avrupa'da devam etmeyi planlayan 25 yaşındaki golcü, Türkiye'den gelen tekliflere sıcak baktığı öğrenildi. Yuma Suzuki, ülkesinde Kashima Antlers formasıyla 5 kupa kazanma başarısını gösterdi. Oyuncunun menajeriyle temasa geçen Altay yönetiminin, genel kurul sonrası resmi adımları atması bekleniyor. Suzuki, geçtiğimiz sezon Belçika'da görev yaptığı 34 maçta 17 gol attı ve 4 asist yaptı.
MUSTAFA DENİZLİ GENEL KURULU BEKLİYOR
Altay'a uzun yıllar sonra teknik adam olarak geri gelen ve takımı 18 yıl sonra Süper Lig'e çıkaran Mustafa Denizli'nin gelecek sezon takımın başında olup olmayacağı belirsizliğini koruyor. Denizli'nin 28 Haziran'da yapılacak genel kurul sonrası yönetimle görüşme yapması bekleniyor.
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