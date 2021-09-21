21 Eylül 2021, Salı

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Çaykur Rizespor - Altay maçı canlı anlatım (Rizespor Altay maçı canlı izle)

Rizespor-Altay | CANLI
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Giriş Tarihi: 21.09.2021

Süper Lig'in 6. haftasında Rizespor, evinde Altay ile karşı karşıya geliyor. Geride kalan 5 maçta 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Rizespor, bu maçı kazanarak ilk galibiyetini almanın peşinde. Öte yandan İzmir ekibi ise bu maçtan 3 puan çıkarmanın hesaplarını yapıyor. Rizespor - Altay maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 6. hafta mücadelesinde Rizespor ile Altay kozlarını paylaşıyor. Çaykur Rizespor - Altay maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...


RİZESPOR - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 17:00'de başlayacak olan Rizespor - Altay maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER

Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Holmen, Emir Han, Dabo, Alper Potuk, Phiri, Fabricio, Boldrin, Bolasie, Deniz Hümmet.

Altay: Lis, Naderi, Erhan, Murat Akça, Björkander, Cebrail, Zeki Yıldırım, Thaciano, Kappel, Thiam, Bamba.

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