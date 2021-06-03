03 Haziran 2021, Perşembe

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Son dakika spor haberi: Yekta Kurtuluş Spor Toto Süper Lig'e yükselen Altay'a veda etti!

Yekta Altay'a veda etti!
ALTAY
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Giriş Tarihi: 03.06.2021

Spor Toto 'e yükselen 'da, takımın başına 'nin gelmesinin ardından Yekta Kurtuluş kadro dışı kalmıştı. 35 yaşındaki futbolcu ekibine veda etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

'e yükselen 'da geçen sezon bitime 2 hafta kala kadro dışı kalan Yekta Kurtuluş, siyah-beyazlı kulüple yollarını ayırdı. Teknik direktör 'nin göreve gelmesinin ardından kadrodan elenen tecrübeli orta saha oyuncusunun takım arkadaşları ve kulüp personeliyle helalleşerek vedalaştığı öğrenildi. TFF 1'inci Lig'de Play-Off'tan kupaya uzanan ekibinde beklenen performansı sergileyemeyen Yekta, görev aldığı 14 maçta sadece 2 kez ilk 11'de şans bulurken, skora katkı sağlayamadı.

Kariyerinde 2 kez formasını terleten, 'da oynadığı dönemde 3 kez Süper Lig, 2 kez , 1 kez de 'nı kaldıran 35 yaşındaki Yekta, doğup büyüdüğü İzmir'de en kötü sezonlarından birini geçirdi. Tecrübeli kramponun futbola devam edip etmeyeği merak konusu oldu. Altay'da sözleşmesi sona eren Yekta gibi kadro dışı kalan , ve 'in durumları belirsizliğini koruyor. Kiralık oynayan ve kadro dışı kalan ve ise kulüplerine döndü.

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