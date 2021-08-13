Altay Mustafa Denizli'yle sözleşme yeniledi!

Geçtiğimiz sezon 1. Lig'de yer alan Altay, takımın başına play-offlarda Mustafa Denizli'yi getirmişti. İzmir temsilcisi deneyimli teknik adamın mukavelesini yenilediğini sosyal medya hesabından açıkladı.

Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de play-off'lara kalan ve takımın başına Mustafa Denizli'yi getiren Altay, Süper Lig vizesi almayı başarmıştı. İzmir ekibi, kulübün efsanesi olan Msuatafa Denizli'yi takımın başında tuttu. Tecrübeli teknik adam resmi sözleşmeye imzasını attı. Altay'dan yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Mustafa Denizli resmi sözleşmesini imzaladı. Camiamıza hayırlı olsun." denildi.

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