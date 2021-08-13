Altay Mustafa Denizli'yle sözleşme yeniledi!
Geçtiğimiz sezon 1. Lig'de yer alan Altay, takımın başına play-offlarda Mustafa Denizli'yi getirmişti. İzmir temsilcisi deneyimli teknik adamın mukavelesini yenilediğini sosyal medya hesabından açıkladı.
Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de play-off'lara kalan ve takımın başına Mustafa Denizli'yi getiren Altay, Süper Lig vizesi almayı başarmıştı. İzmir ekibi, kulübün efsanesi olan Msuatafa Denizli'yi takımın başında tuttu. Tecrübeli teknik adam resmi sözleşmeye imzasını attı. Altay'dan yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Mustafa Denizli resmi sözleşmesini imzaladı. Camiamıza hayırlı olsun." denildi.
Büyük Mustafa ile Büyük Hedeflere . 🖤🤍 ✍🏼— Altay Spor Kulübü (@AltaySporKulubu) August 13, 2021
Teknik direktörümüz Mustafa Denizli resmi sözleşmesini imzaladı. Camiamıza hayırlı olsun. pic.twitter.com/inyiQXObat
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası