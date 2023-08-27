Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Alanyaspor sahasında Hatayspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Alanyaspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Alanyaspor - Hatayspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Alanyaspor ile Hatayspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alanyaspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALANYASPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alanyaspor - Hatayspor maçı 27 Ağustos Pazar günü saat 21:45'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

🍪SOĞUK KURABİYE TARİFİ İÇİN TIKLAYIN👈