Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Corendon Alanyaspor ile Gaziantep FK kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Gaziantep'e galibiyeti getiren golleri 45+8'de Alexandru Maxim (p), 45+10'da Denis Mihai Dragus ve 90+5. dakikada ise Brayan Riascos kaydetti.

Bu sonucun ardından Gaziantep FK üst üste 2. galibiyetini aldı ve 15 puana yükseldi. 4 maçtır mağlup olan Alanyaspor ise 10 puanda kaldı.

Ligin 13. haftasında Gaziantep FK sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. Alanyaspor ise deplasmanda Galatasaray'la karşılaşacak.