Süper Lig'in 36. haftasında Adana Demirspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede kazanan 2-1'lik skorla Alanyaspor oldu. Adana Demirspor'un golünü Belhanda atarken, Alanyaspor'un galibiyet sayıları Tayyip Talha'nın kendi kalesine attığı gol ve Emre Akbaba'dan geldi.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 36. hafta mücadelesinde Adana Demirspor ile Alanyaspor kozlarını paylaştı.

Ev sahibi ekip maça, Muric, İsmail, Tayyip Talha, Samet, Rassoul, Gökhan, Sinan, Bjarnason, Yunus, Belhanda ve Balotelli 11'iyle başladı.

Konuk takım ise, Yusuf, Juanfran, Fatih, Milunovic, Awaziem, Borja, Fer, Umut, Efecan, Candeias ve Diedhiou 11'iyle sahada yer aldı.

Mücadelede Alanyaspor, Tayyip Talha Sanuç'un kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.

Adana Demirspor bu gole 32. dakikada Belhanda ile cevap verdi ve skor 1-1'e geldi.

Alanyaspor Emre Akbaba'nın 76. dakikada attığı golle 2-1 öne geçti.

Maçta başka gol olmadı ve Alanyaspor, Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti.

Bu skorla Adana Demirspor, 52 puanla 8. sırada yer alırken, Alanyaspor ise 58 puanla 5. sıraya çıktı.