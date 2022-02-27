TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 27. hafta maçında Bandırmaspor sahasında Adanaspor'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Bandırmaspor - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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TFF 1. Lig'de 27. hafta heyecanı devam ediyor. Bandırmaspor ile Adanaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Bandırmaspor - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BANDIRMASPOR - ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bandırmaspor - Adanaspor 26 Şubat Cumartesi günü saat 13:30'de başlayacak ve TRT Spor'da canlı yayınlanacak.