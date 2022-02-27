Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor ile İttifak Holding Konyaspor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
ALANYASPOR KONYASPOR İLK 11'LER
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih, Furkan, Tayfur, Novais, Umut, Efecan, Emre Akbaba, Candeias, Diedhiou.
Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Soner, Rahmanovic, Amilton, Mpoku, Bytyi, Ahmed Hassan.
ALANYASPOR KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Alanyaspor ile Konyaspor arasında oynanan maç saat 16.00'da başladı. Hakem Volkan Bayarslan'ın yönettiği mücadele, beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.