Alanyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Süper Lig'in 27. haftasında heyecan devam ediyor. Alanyaspor sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak maçı Volkan Bayarslan yönetecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Alanyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Alanyaspor - Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Lig'in 27. haftasında heyecan devam ediyor. Alanyaspor ile Konyaspor kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Alanyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALANYASPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alanyaspor - Konyaspor maçı 27 Şubat Pazar günü saat 16:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.