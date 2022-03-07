Kayserispor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Süper Lig'in 28. haftasında heyecan devam ediyor. Kayserispor, Alanyaspor'u konuk edecek. Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak olan kritik müsabakayı Suat Arslanboğa yönetecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Kayserispor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kayserispor - Alanyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Lig'in 28. haftasında heyecan devam ediyor. Kayserispor ile Alanyaspor kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Kayserispor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KAYSERİSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kayserispor - Alanyaspor maçı 7 Mart Pazartesi günü saat 20:00'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

KAYSERİSPOR - ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Kayserispor: Lung, Onur, Mert, Kolovetsios, Carole, İbrahim, Abdülkadir, Cardoso, Mustafa, Ramazan, Gavranovic

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Furkan, Milunovic, Borja, Umut, Emre, Efkan, Efecan, Candeias, Diedhiou