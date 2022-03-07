Kayserispor 1-2 Alanyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig'in 28. haftasında heyecan devam ediyor. Kayserispor, Alanyaspor'u konuk etti. Kadir Has Stadyumu'nda oynanan kritik müsabakayı Alanyaspor 2-1 kazandı. Ev sahibi ekibin golünü Andrea Bertolacci kaydetti. Konuk takımın galibiyet sayıları ise Oğuz Aydın ve Erencan Yardımcı'dan geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 07.03.2022- 22:00 Güncelleme Tarihi: 07.03.2022- 22:09