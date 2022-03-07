Süper Lig'in 28. haftasında heyecan devam ediyor. Kayserispor ile Alanyaspor kritik maçta kozlarını paylaştı.
Ev sahibi ekip maça, Cenk, Onur, Mert Çetin, Uğur Demirok, Carole, Abdülkadir Parmak, İbrahim Akdağ, Bertolacci, Mane, Cardoso ve Gavranovic 11'iyle başladı.
Konuk takım ise, Serkan, Tayfur, Mevlja, Milunovic, Leroy Fer, Umut, Efkan, Awaziem, Efecan, Oğuz ve Borja 11'iyle sahada yer aldı.
Kayserispor, maçta 34. dakikada Andrea Bertolacci ile 1-0 öne geçti.
Alanyaspor bu gole 41. dakikada Oğuz Aydın ile cevap verdi ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.
İkinci yarıda karşılıklı atakların yaşandığı maçta 83'te Erencan Yardımcı Alanyaspor'u 2-1 öne geçirdi.
Maçta başka gol olmadı ve Alanyaspor, Kayserispor'u 2-1 yendi.
Bu sonuçla Kayserispor, 38 puanla 10. sırada kalırken, Alanyaspor ise 46 puanla 5. sıraya çıktı.