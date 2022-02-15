Alanyaspor'da Davidson Çin ekibi WH Three Towns'a transfer oldu!

Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor, Davidson'un Çin ekibi WH Three Towns'a transfer olduğunu açıkladı. Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Davidson Pereira Çin'in WH Three Towns kulübüne transfer olmuştur. Pereira'ya bugüne kadar verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Alanyaspor Haberleri Yayın Tarihi: 15.02.2022- 18:16