Kasımpaşa 2-2 Alanyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Gol düellosunda kazanan yok!

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Gol düellosuna sahne olan mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi ve puanlar paylaşıldı.

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 13.02.2022- 20:57