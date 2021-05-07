08 Mayıs 2021, Cumartesi

ALANYASPOR

Salih Uçan'ın yüzündeki dikişler alındı

Salih Uçan'ın yüzündeki dikişler alındı
ALANYASPOR
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Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 Giriş Tarihi: 07.05.2021

Spor Toto 'in 39. haftasında yüzüne aldığı darbe sonrası elmacık kemiğinde kırık oluşan ve ameliyat edilen 'ın dikişleri alındı.

Yapılan kontroller sonrasında elmacık kemiğinde 2 kırık tespit edilen 27 yaşındaki futbolcunun ameliyatı aynı gün gerçekleştirilmişti. Başarılı bir operasyon geçiren 'ın iyileşme süreci de oldukça iyi gidiyor. Yıldız futbolcunun ameliyat sonrasında dikişleri bugün alındı. Sosyal medya hesabı üzerinden fotoğrafını paylaşan Salih Uçan, "Dikişler alındı" notunu düştü.

'in 40'ıncı haftasını bay geçecek olan 'da, Salih Uçan'ın kalan 2 maçta riske edilmeyeceği öğrenildi.

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