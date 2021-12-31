Francesco Farioli resmen Aytemiz Alanyaspor'da!

Süper Lig takımlarından Alanyaspor, Karagümrük ile yollarını ayıran Francesco Farioli ile sözleşme imzaladı. İtalyan çalıştırıcı, Akdeniz ekibiyle 2.5 yıllık anlaşma sağladı. Farioli, Çağdaş Atan'ın yardımcılığını yaptığı dönemde Alanyaspor'da çalışmıştı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor, teknik direktörlük koltuğuna Francesco Farioli'yi getirdi.

Bülent Korkmaz ile yollarını ayıran Akdeniz temsilcisi, İtalyan çalıştırıcı ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

İmza töreninde konuşan başkan Hasan Çavuşoğlu, "Sezon başından bu yana birlikte çalıştığımız Bülent Korkmaz hocamızla karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bülent hocamıza ve ekibine, Aytemiz Alanyaspor'umuza vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Yeni hocamız Francesco Farioli bildiğiniz gibi geçen sezon ekibimizde yer almaktaydı. Daha sonra Fatih Karagümrük'e teknik direktör olarak gitmişti. Oradan da geçtiğimiz zamanlarda ayrılmıştı. Biz de Francesco hocamızla yolumuza devam etme kararı aldık. Kendisi bildiğimiz ve inandığımız bir hocamız. Kulübümüze faydalı olacağına da inanıyoruz. Aytemiz Alanyaspor'umuzun daha iyi yerlere gelmesi için çalışmalar yapacağız. Hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.

Francesco Farioli ise, "Eve döndüğümden dolayı çok mutluyum. Burada olmak benim için büyük bir şeref. Başkanımızla çok iyi bir diyalogumuz var. Beni her zaman destekledi. Bir gün tekrar buluşacağımızı ben giderken de konuşmuştuk. Beni tekrar buraya getirdiği için kendisine çok teşekkür ediyorum. Aytemiz Alanyaspor'u hak ettiği yerlere taşımayı hedefliyoruz. Bana bu fırsatı verdiği için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

FRANCESCO FARIOLI'NİN EKİBİ ŞÖYLE:

Daniele Cavalletto ve Felipe Sanchez Mateos (Yardımcı Antrenör)

Jarkko Antero Tuomisto (Kaleci Antrenörü)

Francisco Nogales (Bireysel Performans Antrenörü)

Osman Nuri Kul (Analiz)

Giovanni Melchiorre ve Ali Can Sümbül (Kondisyoner)

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