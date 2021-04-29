Alanyaspor'dan Josef Sural mesajı

Aytemiz Alanyaspor kulübü, 2 yıl önce ülkeyi yasa boğan bir trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcusu Josef Sural'ı unutmadı. Teknik Direktör Çağdaş Atan ve takım kaptanı Efecan Karaca da elim kazada vefat eden Sural'ı andı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi

Aytemiz Alanyaspor kulübü, 2 yıl önce hayatını kaybeden Josef Sural ile ilgili paylaşımda bulundu.

Teknik direktör Çağdaş Atan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Josef Sural'ın ölüm yıl dönümü (29 Nisan 2019). Bu elim kazaya, acı kayba yakınen şahitlik etmiş biri ve Alanyaspor camiası olarak acımız, üzüntümüz ilk günkü kadar büyüktür. Çok iyi bir profesyonel, çok iyi bir insandı. Nurlar içinde uyuması en büyük dileğim" dedi.



Takım kaptanı Efecan Karaca ise #JoseficinAlanyaspor etiketiyle Sural'ın fotoğrafını paylaşarak 'Seni asla unutmayacağız' notunu yazdı. Atan ve Karaca'nın bu paylaşımına birçok turuncu yeşilli taraftarda destek vererek Sural'ı andı.



Süper Lig'de 28 Nisan 2019'da oynanan Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından konuk ekip oyuncuları Caulker, Djalma Campos, Baiano, Cisse, Welinton, Sackey ve Sural'ın birlikte Alanya'ya dönmek için kiraladıkları VIP minibüs, Antalya-Alanya kara yolunda şehir merkezine 5 kilometre kala Dinek mevkisinde yoldan çıkarak devrilmiş, kazada ağır yaralanan Sural, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Unutmadık, unutmayacağız!



Josef Sural'ı, vefatının ikinci yılında sevgi ve özlemle anıyoruz! pic.twitter.com/yzUa9RByjd — Aytemiz Alanyaspor 🌊☀️ (@Alanyaspor) April 29, 2021

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