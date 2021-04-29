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Son dakika spor haberi: Alanyaspor'dan Josef Sural mesajı

Alanyaspor'dan Josef Sural mesajı
ALANYASPOR
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Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 Giriş Tarihi: 29.04.2021

kulübü, 2 yıl önce ülkeyi yasa boğan bir trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcusu 'ı unutmadı. Teknik Direktör ve takım kaptanı da elim kazada vefat eden Sural'ı andı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi

kulübü, 2 yıl önce hayatını kaybeden ile ilgili paylaşımda bulundu.

Teknik direktör da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Josef Sural'ın ölüm yıl dönümü (29 Nisan 2019). Bu elim kazaya, acı kayba yakınen şahitlik etmiş biri ve Alanyaspor camiası olarak acımız, üzüntümüz ilk günkü kadar büyüktür. Çok iyi bir profesyonel, çok iyi bir insandı. Nurlar içinde uyuması en büyük dileğim" dedi.

Takım kaptanı ise #JoseficinAlanyaspor etiketiyle Sural'ın fotoğrafını paylaşarak 'Seni asla unutmayacağız' notunu yazdı. Atan ve Karaca'nın bu paylaşımına birçok turuncu yeşilli taraftarda destek vererek Sural'ı andı.

'de 28 Nisan 2019'da oynanan -Aytemiz Alanyaspor maçının ardından konuk ekip oyuncuları , , , , , ve Sural'ın birlikte 'ya dönmek için kiraladıkları VIP minibüs, -Alanya kara yolunda şehir merkezine 5 kilometre kala mevkisinde yoldan çıkarak devrilmiş, kazada ağır yaralanan Sural, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

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