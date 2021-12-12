Yeni Malatyaspor Alanyaspor maçı sonrası Bülent Korkmaz: Skor daha farklı olabilirdi
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'u mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz açıklamalarda bulundu. Korkmaz, "Farklı bir skordu, daha da farklı olabilirdi ama önemli olan bizim için deplasmandan galibiyetle dönmekti" şeklinde konuştu.
Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Kormaz, Yeni Malatyaspor galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Farklı bir skordu, daha da farklı olabilirdi ama önemli olan bizim için deplasmandan galibiyetle dönmekti" dedi.
6-2 sona eren Yeni Malatyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulunan Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, oyuncularını kutladığını belirterek, "Bu zor deplasmanda farklı bir skorla Alanya'ya dönüyoruz. Oyun genelinde ilk yarı özellikle kolay pozisyon verdik. Savunmada bire biri iyi oynayamadık. Ona rağmen iki defa yenik duruma düşmemize rağmen ilk yarıyı önde kapattık" dedi.
Karşılaşmanın ikinci yarısı iyi bir savunma yaptıklarını da ifade eden Korkmaz, "Savunmada birebiri iyi onadıktan sonra bizim oyuncularımız kaleye koşularda, bağlantı toplarda kaleye koşular da sonucu belirledi. Farklı bir skordu, daha da farklı olabilirdi ama önemli olan bizim için deplasmanda galibiyetle dönmekti. Çünkü biz 15-20 gündür pek futbol hayatımda yaşamadığım sıkıntılar yaşadık, sağlık problemleri nedeniyle. Hemen hemen takımın bütün hepsi hastanede geçirdi, 15-20 günü. Bu iki maçtaki mağlubiyette bu sağlık problemlerinden oldu diyebilirim ama bu hafta içi 2-3 gün sağlıklı biçimde çalışınca istediğimiz oyunu olmasa bile ikinci yarıda istediğimiz oyunu yaptık ama ilk yarıda yapamadık. Kazandık, oyuncularıma teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi