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ALANYASPOR

Yeni Malatyaspor Alanyaspor maçı sonrası Bülent Korkmaz: Skor daha farklı olabilirdi

Korkmaz: Skor daha farklı olabilirdi
ALANYASPOR
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Giriş Tarihi: 12.12.2021

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'u mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz açıklamalarda bulundu. Korkmaz, "Farklı bir skordu, daha da farklı olabilirdi ama önemli olan bizim için deplasmandan galibiyetle dönmekti" şeklinde konuştu.

Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Kormaz, Yeni Malatyaspor galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Farklı bir skordu, daha da farklı olabilirdi ama önemli olan bizim için deplasmandan galibiyetle dönmekti" dedi.

6-2 sona eren Yeni Malatyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulunan Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, oyuncularını kutladığını belirterek, "Bu zor deplasmanda farklı bir skorla Alanya'ya dönüyoruz. Oyun genelinde ilk yarı özellikle kolay pozisyon verdik. Savunmada bire biri iyi oynayamadık. Ona rağmen iki defa yenik duruma düşmemize rağmen ilk yarıyı önde kapattık" dedi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı iyi bir savunma yaptıklarını da ifade eden Korkmaz, "Savunmada birebiri iyi onadıktan sonra bizim oyuncularımız kaleye koşularda, bağlantı toplarda kaleye koşular da sonucu belirledi. Farklı bir skordu, daha da farklı olabilirdi ama önemli olan bizim için deplasmanda galibiyetle dönmekti. Çünkü biz 15-20 gündür pek futbol hayatımda yaşamadığım sıkıntılar yaşadık, sağlık problemleri nedeniyle. Hemen hemen takımın bütün hepsi hastanede geçirdi, 15-20 günü. Bu iki maçtaki mağlubiyette bu sağlık problemlerinden oldu diyebilirim ama bu hafta içi 2-3 gün sağlıklı biçimde çalışınca istediğimiz oyunu olmasa bile ikinci yarıda istediğimiz oyunu yaptık ama ilk yarıda yapamadık. Kazandık, oyuncularıma teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

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