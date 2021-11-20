20 Kasım 2021, Cumartesi

ALANYASPOR

Alanyaspor'da Efecan Karaca'dan ofsayt itirafı!

Efecan’dan ofsayt itirafı!
ALANYASPOR
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Giriş Tarihi: 20.11.2021

Süper Lig'in 13. haftasında oynadıkları maçta Beşiktaş'ı 2-0 ile geçen Alanyaspor'da, futbolculardan Efecan Karaca, açıklamalarda bulundu. Milli oyuncu, "Aradan önce Rize'de kötü oynamıştık. Bu haftaya çok iyi hazırlandık. Beşiktaş'ı iyi analiz ettik ve 2-0 kazandık. İkinci yarı psikolojik olarak geriye yaslandık ama Beşiktaş'ın net bir pozisyonu yoktu" dedi. Efecan, karşılaşmanın ilk yarısında ofsayt nedeniyle iptal edilen golle ilgili olarak da "Ben ofsaytmışım golde. Bence doğru bir karar. Ofsayttan gelip Vida'yı bozduğum için doğru karar" dedi. | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'in 13. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti.

Alanyaspor'da kaptan Efecan Karaca karşılaşma sonrası beIN SPORTS'a konuştu.

Milli maç arasında iyi hazırlandıkları belirten 32 yaşındaki futbolcu, "Aradan önce Rize'de kötü oynamıştık. Bu haftaya çok iyi hazırlandık. Beşiktaş'ı iyi analiz ettik ve 2-0 kazandık. İkinci yarı psikolojik olarak geriye yaslandık ama Beşiktaş'ın net bir pozisyonu yoktu" dedi.

OFSAYT POZİSYONU İÇİN NE SÖYLEDİ?

Efecan Karaca, karşılaşmanın ilk yarısında ofsayt nedeniyle iptal edilen golü anlattı.

"Ben ofsaytmışım golde. Bence doğru bir karar. Ofsayttan gelip Vida'yı bozduğum için doğru karar. Ben ofsayt olmasaydım gol olabilirdi. Hoca da 'Sen ofsaytsın' dedi. Ben oradan geriden gelip baskı yaparak Vida'yı şaşırttım. Ofsayt doğru karar."

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