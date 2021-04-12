Son dakika spor haberi: Alanyaspor'da Salih Uçan şoku!
Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında sahasında Denizlispor’u ağırlayacak Alanyaspor’dan yapılan açıklamada başarılı orta saha oyuncusu Salih Uçan’ın sakatlandığı ve kadroda yer almayacağı belirtildi. | (Son dakika spor haberleri)
Süper Lig'in 34. haftasında Aytemiz Alanyaspor evinde Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak. Karşılaşma öncesi Akdeniz ekibinden yapılan yazılı açıklamada sakatlığı bulunan kaptan Efecan Karaca'nın bireysel idmanlara başladığı, oyuncu Salih Uçan'ın ise antrenmanda sakatlanması nedeniyle kadroda yer almayacağı aktarıldı.
İşte Alanyaspor'dan yapılan açıklama
"Uyluk kasındaki yırtık nedeniyle gördüğü tedavisi tamamlanan takım kaptanımız Efecan Karaca, kondisyoner eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Antrenmanda uyluk bölgesinden sakatlanan futbolcumuz Salih Uçan'ın tedavisine ise sağlık ekibimiz tarafından başlandı."
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