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ALANYASPOR

Son dakika spor haberi: Alanyaspor'da Salih Uçan şoku!

Alanyaspor'da Salih Uçan şoku!
ALANYASPOR
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Güncelleme Tarihi: 12.04.2021 Giriş Tarihi: 12.04.2021

Son dakika spor haberi: ’in 34. haftasında sahasında ’u ağırlayacak Alanyaspor’dan yapılan açıklamada başarılı orta saha oyuncusu ’ın sakatlandığı ve kadroda yer almayacağı belirtildi. | (Son dakika spor haberleri)

Süper Lig'in 34. haftasında evinde Yukatel 'u ağırlayacak. Karşılaşma öncesi Akdeniz ekibinden yapılan yazılı açıklamada sakatlığı bulunan kaptan 'nın bireysel idmanlara başladığı, oyuncu 'ın ise antrenmanda sakatlanması nedeniyle kadroda yer almayacağı aktarıldı.

İşte Alanyaspor'dan yapılan açıklama

"Uyluk kasındaki yırtık nedeniyle gördüğü tedavisi tamamlanan takım kaptanımız Efecan Karaca, kondisyoner eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Antrenmanda uyluk bölgesinden sakatlanan futbolcumuz Salih Uçan'ın tedavisine ise sağlık ekibimiz tarafından başlandı."

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