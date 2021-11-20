Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş maçı hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında Alanyaspor deplasmanına konuk olacak. Bu sezon beklentilerin altında bir performans sergileyen Kartal, Bülent Korkmaz ile birlikte iyi bir çıkış yakalayan Alanyaspor'u yenerek çıkış yakalamak istiyor. Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Batshuayi ve kadro dışı kalan N'Sakala'nın sahada olması beklenmiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Alanyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş maçı saat kaçta? Alanyaspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda?

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Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında Bülent Kormaz yönetiminde yükselişe geçen Alanyaspor'a konuk olacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Alanyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş maçı saat kaçta? Alanyaspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Beşiktaş maçı 20 Kasım Cumartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar gün boyu aspor.com.tr'de yer alacak.

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ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Tayfur, Fatih, Umut, Efecan, Emre, Davidson, Babacar.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Oğuzhan, Pjanic, Larin, Güven (Kenan)

ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ KİM?

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak ve Alper Ulusoy tarafından yönetilecek. Ulusoy'un yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ile Volkan Ahmet Narinç yapacak. Mert Güzenge ise dördüncü hakem olacak.

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BEŞİKTAŞ HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI!

Son şampiyon Beşiktaş, bu sezon oldukça formsuz bir grafik sergiliyor. Ligde 12 maçta sadece 6 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan siyah beyazlılar ancak 20 puan toplayabildi ve lider Trabzonspor'un 10 puan gerisine düştü. Büyük umutlarla girdiği Şampiyonlar Ligi'nde de umduğunu bulamayan Sergen yalçın ve öğrencileri, devler arenasında oynadığı 4 maçta sıfır çekerek büyük hayal kırıklığı yarattı.



Ligin ilk 4 maçında hiç gol yemeyen ve 3 galibiyet, 1 beraberlik alan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi maçlarının başladığı 15 Eylül'den bu yana oynadığı lig ve Avrupa'daki toplam 12 maçın tamamında gol yedi ve 8 mağlubiyet yaşadığı bu dönemde sadece 3 galibiyet aldı. Beşiktaş ligdeki son iki maçında A. Hatayspor ve Trabzonspor'a kaybederken, Şampiyonlar Ligi'nde de Sporting CP'ye 4-0 mağlup oldu.



N'SAKALA KADRO DIŞI, BATSHUAYI HAZIR DEĞİL



Bu sezon sakat futbolculardan dolayı bir çok maça eksik çıkan ve Sergen Yalçın'ın kafasındaki ideal onbirle çok az sayıda maç yapabilen Beşiktaş'ta, Alanya maçı öncesinde de santrfor Batshuayi'nin yokluğu sıkıntı yaratıyor. Hatay deplasmanında sakatlandıktan sonra İngiltere'ye giderek tedavi olan Belçikalı golcü, İstanbul'a dönüşünde de hasta oldu. Yüksek ateş ve öksürük sebebiyle tedavi olan Batshuayi, Alanya maçında olmayacağı için santrforda Güven ya da Kenan Karaman görev yapacak.

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