Alanyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Süper Lig'in 9. haftasında Alanyaspor, evinde Kayserispor ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Alanyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ALANYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

Süper Lig'in 9. haftasında Alanyaspor, sahasında Kayserispor ile kozlarını paylaşacak. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki Alanyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ALANYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Alanyaspor - Kayserispor maçı 18 Ekim Pazartesi günü saat 20:00'de beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

DİĞER

ALANYASPOR HABERLERİ