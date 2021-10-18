18 Ekim 2021, Pazartesi

ALANYASPOR

Alanyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Alanyaspor - Kayserispor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
ALANYASPOR
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Giriş Tarihi: 18.10.2021

Süper Lig'in 9. haftasında Alanyaspor, evinde Kayserispor ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Alanyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Süper Lig'in 9. haftasında Alanyaspor, sahasında Kayserispor ile kozlarını paylaşacak. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki Alanyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ALANYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Alanyaspor - Kayserispor maçı 18 Ekim Pazartesi günü saat 20:00'de beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

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