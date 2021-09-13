"EMRE AKBABA'NIN OPSİYONU YOK"

Emre Akbaba'nın transferi süreci hakkında ise Başkan Çavuşoğlu, "Emre'nin sözleşmesinde herhangi bir opsiyon yok. Emre sakatlıklar yaşamasaydı; hem milli takımın hem de Galatasaray'ın vazgeçilmezi olacaktı. Emre bu sezon oynamak ve form tutmak istiyor. Emre inşallah burada eskisi gibi çıkış yakalar ve kulübüne iyi bir şekilde döner. Umarım, Emre Akbaba'nın Ozan Tufan'ın dönüşü gibi bir dönüş olur. Emre Akbaba transferinden dolayı Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e teşekkür ediyorum." dedi.