Son dakika transfer haberleri: Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu resmen açıkladı! İşte Galatasaray'ın yeni transferi Berkan Kutlu'nun bonservis bedeli
2021-2022 1. transfer ve tescil döneminde takımın maaş maliyetini düşüren ve gençleştirme operasyonu yapan Galatasaray, Alanyaspor'dan Berkan Kutlu'yu renklerine bağlamıştı. Alanyaspor'un başkanı Hasan Çavuşoğlu, Berkan Kutlu'nun bonservis bedelini açıklarken Emre Akbaba'nın transfer sürecine de değindi. İşte o sözler... | Son dakika transfer haberleri
Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'un başkanı Hasan Çavuşoğlu, Radyospor'a özel açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, Galatasaray'a transfer olan Berkan Kutlu'nun bonservis ücretini açıklarken, kiralık olarak kadroya kattıkları Emre Akbaba'nın sözleşmesine de değindi.
"EMRE AKBABA'NIN OPSİYONU YOK"
Emre Akbaba'nın transferi süreci hakkında ise Başkan Çavuşoğlu, "Emre'nin sözleşmesinde herhangi bir opsiyon yok. Emre sakatlıklar yaşamasaydı; hem milli takımın hem de Galatasaray'ın vazgeçilmezi olacaktı. Emre bu sezon oynamak ve form tutmak istiyor. Emre inşallah burada eskisi gibi çıkış yakalar ve kulübüne iyi bir şekilde döner. Umarım, Emre Akbaba'nın Ozan Tufan'ın dönüşü gibi bir dönüş olur. Emre Akbaba transferinden dolayı Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e teşekkür ediyorum." dedi.
"BERKAN KUTLU'DAN 4 MİLYON EURO KAZANDIK"
Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Berkan Kutlu'nun transfer detayları hakkında ise Hasan Çavuşoğlu, "Berkan Kutlu için Galatasaray'dan 4 milyon Euro bonservis ücreti kazandık. Berkan'ın ikinci satışından ise %20'lik payımız var." ifadelerini kullandı.
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